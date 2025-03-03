Дикие коровы под Чернобылем: как когда-то домашние животные пережили зиму (фото)

Несмотря на вызовы, одичавший крупный рогатый скот продолжает свою уникальную историю выживания в зоне отчуждения.

Дикие коровы в Чернобыльском заповеднике успешно пережили зиму.

Об этом сообщили сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника и опубликовали в Facebook фото одичавших коров.

"1 марта наши ученые провели повторный учет одичавшего крупного рогатого скота в Чернобыльском заповеднике. Хорошие новости: все стадо успешно пережило зиму, физиологическое состояние животных — удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Важные наблюдения:

В стаде насчитывалось 12 особей: двое телят 2025 года рождения, одна нетель вероятно 1,5 летнего возраста, бык доминантный, бык с поврежденным рогом, двое быков 2-3летнего возраста;

половое соотношение является нарушенным и в стаде больше коров, чем быков;

один из быков получил травму и потерял роговой чехлик, поэтому держится в стороне;

молодые быки (2-3 года) проявляли интерес к людям и брали подкормку с рук;

основное стадо под предводительством доминантного быка осталось осторожным и сбежало при приближении специалистов заповедника.

Молодые быки проявляли интерес к людям и брали подкормку с рук / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Один из молодых быков стада / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Популяция стада в настоящее время остается угрожающе малой. При благоприятных условиях численность может восстановиться до довоенных 20 особей – за три года. В 2025 году ожидается рождение пятерых телят, но их выживание зависит от многих факторов.

Дикие коровы под Чернобылем успешно пережили зиму / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

"Наблюдения за стадом продолжаются. Несмотря на вызовы, одичавший крупный рогатый скот продолжает свою уникальную историю выживания в зоне отчуждения", — подытожили в Чернобыльском заповеднике.

Дикие коровы под Чернобылем успешно пережили зиму / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Ранее сотрудники заповедника рассказали об изменениях в стаде.

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