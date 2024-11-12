ДИАМ отказала инвесторам ЖК «Рыбальский»: защита интересов застройщиков или новая реальность в сфере градостроительства

Недавно в Государственной инспекции архитектуры и местостроительства Украины (ГИАМ) состоялось заседание комиссии по обращению инвесторов 11-го дома ЖК «Рыбальский», который уже более 5 лет стоит мертвым грузом комплекса. Однако результат оказался неутешительным для группы инвесторов, пришедших на заседание. Несмотря на надежды и аргументированные требования, ГИАМ отказала в проведении внеплановой проверки застройщика - Андрея Ваврыша, оставив инвесторов без ответа на их насущные вопросы и подтвердив своим решением сомнения общественности в способности инспекции выполнять должным образом свои обязанности.

Заседание должно было стать возможностью услышать позиции всех сторон. Однако представители застройщика - Андрей Ваврыш и его команда из компании SAGA Development, ответственные за ЖК «Рыбальский», - на заседание не явились, оставив инвесторов без ответов на их вопросы и с дальнейшими сомнениями в перспективе завершения строительства. Инвесторы отмечают, что Ваврыш и его компания не только уклоняются от конструктивного диалога, но и не выполняют обещаний, которые время от времени озвучивают.

На заседании инвесторы представили документальные доказательства и фотофиксацию довоенного и нынешнего состояния строительства.

Из фотографий видно, что прогресс в строительстве минимален: фактически, состояние объекта не изменилось с начала войны, а построенные конструкции постепенно разрушаются. Инвесторы особенно обеспокоены состоянием фасада, который уже подвергается воздействию непогоды и без оконных конструкций страдает от ухудшения погодных условий, которые разрушают сделанную внутреннюю работу.

Более того, наглядно продемонстрировали и другие примеры домов комплекса, где застройщик сумел почти завершить сооружения, которые на 2022 год были только котлованами. В случае ЖК «Рыбальский» даже подготовительные работы к установке окон остаются нетронутыми, что вызывает серьезные сомнения в готовности SAGA Development завершить строительство.

Несмотря на имеющиеся полномочия осуществлять проверки объектов строительства и застройщиков на соответствие законодательству, ГИАМ фактически уклоняется от исполнения своих обязанностей. В инспекции называют такие проверки «вмешательством в хозяйственную деятельность», хотя именно контроль за соблюдением порядка строительства и качеством строительных материалов необходим для предотвращения возникновения недостроев и защиты прав инвесторов. Эта позиция ГИАМ, по мнению инвесторов, сознательно игнорирует реальные проблемы, оставляя инспекцию в стороне от ответственности за качество строительства в Украине.

Заседание в ГИАМ, к сожалению, показало, что интересы инвесторов все еще не на первом месте. Инспекция, несмотря на публичные заявления о переходе к современным стандартам и дистанцировании от советских методов, продолжает отдавать предпочтение застройщикам. Инвесторы убеждены, что нуждаются в справедливости и защите от государства, особенно в ситуациях, где их многолетние вложения остаются в подвешенном состоянии.

Этот случай подчеркивает необходимость системных изменений в работе государственных органов, ответственных за строительство. Инвесторы 11 дома ЖК «Рыбальский» уже выразили готовность бороться за свое жилье всеми возможными правовыми способами и призывают общественность и государство вмешаться, чтобы защитить их права.