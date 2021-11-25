Действовал по схеме "ваш родственник в больнице": в Киеве мошенник обманул пенсионеров на 100 тысяч гривен

Сейчас 43-летнему луганчанину сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
В Киеве задержан мошенник, который по схеме "ваш родственник в больнице" обманул пенсионеров на 100 тыс. гривен.
Сейчас 43-летнему луганчанину сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"В ходе досудебного расследования установлено, что в течение ноября текущего года мужчина по схеме "ваш родственник в больнице" обманул двух человек. Так, позвонив 83-летнему мужчине на домашний телефон, мошенник сообщил, что его крестник попал в ДТП и нуждается в немедленном лечении стоимостью 15 тыс. гривен", — рассказали в прокуратуре.
Будучи введенным в заблуждение, мужчина согласился передать злоумышленнику указанную сумму средств.
"Впоследствии, по аналогичной схеме мужчина обманул 85-летнюю пенсионерку, сообщив, что ее дочь после ДТП нуждается в лечении. Получив согласие потерпевшей оплатить лечение дочери, злоумышленник завладел ее сбережениями на общую сумму более 85 тыс. гривен", — рассказали в ведомстве.
Благодаря оперативному реагированию правоохранителей, злоумышленника удалось задержать по "горячим следам".
Деньги пенсионерки изъяты.
В настоящее время 43-летнему мужчине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование осуществляется сотрудниками Печерского УП ГУ ЧП в Киеве.
Напомним, в Киеве полиция поймала банду злоумышленников, действовавших по схеме "ваш родственник в беде". Они украли у пенсионеров около 90 тысяч гривен.
Читайте также: