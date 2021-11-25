Действовал по схеме "ваш родственник в больнице": в Киеве мошенник обманул пенсионеров на 100 тысяч гривен

Действовал по схеме "ваш родственник в больнице": в Киеве мошенник обманул пенсионеров на 100 тысяч гривен

Сейчас 43-летнему луганчанину сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Киеве задержан мошенник, который по схеме "ваш родственник в больнице" обманул пенсионеров на 100 тыс. гривен.

Сейчас 43-летнему луганчанину сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в течение ноября текущего года мужчина по схеме "ваш родственник в больнице" обманул двух человек. Так, позвонив 83-летнему мужчине на домашний телефон, мошенник сообщил, что его крестник попал в ДТП и нуждается в немедленном лечении стоимостью 15 тыс. гривен", — рассказали в прокуратуре.

Будучи введенным в заблуждение, мужчина согласился передать злоумышленнику указанную сумму средств.

"Впоследствии, по аналогичной схеме мужчина обманул 85-летнюю пенсионерку, сообщив, что ее дочь после ДТП нуждается в лечении. Получив согласие потерпевшей оплатить лечение дочери, злоумышленник завладел ее сбережениями на общую сумму более 85 тыс. гривен", — рассказали в ведомстве.

Благодаря оперативному реагированию правоохранителей, злоумышленника удалось задержать по "горячим следам".

Деньги пенсионерки изъяты.

В настоящее время 43-летнему мужчине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется сотрудниками Печерского УП ГУ ЧП в Киеве.

Напомним, в Киеве полиция поймала банду злоумышленников, действовавших по схеме "ваш родственник в беде". Они украли у пенсионеров около 90 тысяч гривен.

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