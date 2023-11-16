Действительно ли в Киеве – вспышка скарлатины: что говорят в Минздраве

Динамика заболевания скарлатиной в Киеве не указывает на вспышку. Медики зарегистрировали только единичные случаи в разных группах и классах.

Об этом в Министерстве здравоохранения сообщили 16 ноября.

Скарлатина в Киеве

По данным Минздрава, за 10 месяцев 2023 года в Киеве было зарегистрировано 375 случаев скарлатины. 372 больных – это дети до 17 лет. Больше всего болели дети, посещающие дошкольные и общеобразовательные учебные заведения.

Также читайте Вспышка гепатита А в Винницкой области: в Минздраве назвали возможную причину

"Единичные случаи были зарегистрированы в различных группах и классах и являются характерными среди заболеваний, которые ежегодно регистрируют на территории страны. Противоэпидемические мероприятия в школах усилены. Специалисты столичного ЦКПХ провели эпидросследование случаев: в частности, осмотр круга контактных лиц и информирование учебных заведений о противоэпидемических мероприятиях", – говорится в заявлении министерства.

Там подчеркнули, что сейчас динамика заболевания в Киеве не указывает на вспышку скарлатины.

В Минздраве обратили внимание, что в 2019 году в Киеве было зафиксировано 1996 случаев скарлатины, а в 2020 – 656.

В ведомстве добавили, что в странах с умеренно холодным и влажным климатом, как в Украине, случаи заболевания в основном регистрируют осенью и зимой.

Скарлатина – симптомы

Скарлатина – это острое инфекционное заболевание. Оно начинается внезапно и проявляется поражением миндалин ротоглотки и характерной сыпью. У больного скарлатиной развивается ангина, язык сначала белеет, а к четвертому дню заболевание становится алым. На коже возникает сыпь в виде мелких ярко-розовых или красных точек, которые часто чешутся.

Скарлатина может иметь легкое, среднее или тяжелое течение. В случае легкой формы симптомы интоксикации организма слабо выражены, рвота отсутствует, ангина. При тяжелой форме начало болезни сопровождает высокая температура, рвота, иногда диарея. Возможны головокружение, отек мозга и даже развитие комы.

Преимущественно скарлатиной болеют дети в возрасте 1-9 лет.

Больным скарлатиной пациентам назначают курс антибиотиков. Если антибиотик не назначался, в течение 21 дня должна продолжаться изоляция больного.

Как передается скарлатина

Заразиться скарлатиной можно воздушно-капельным путем – то есть во время кашля, чихания и даже разговора с инфицированным человеком.

Вакцины против скарлатины не существует, однако после перенесенной болезни у человека вырабатывается иммунитет.

Что делать в случае подозрения скарлатины / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Напомним, 14 ноября СМИ заявили о якобы вспышке скарлатины в Киеве. Поэтому некоторые школы перешли на дистанционное обучение или объявили карантин.

Читайте также: