Действительно ли в Киеве были рейды на уклонистов: полиция о количестве открытых дел

С начала 2022 года по настоящее время в Киеве зарегистрировано 86 уголовных производств против уклонистов.

На фоне информации об открытии блокпостов в Киеве и Киевской области, по Сети распространились слухи о якобы "облавах" на уклонистов и огромном количестве открытых против них производств.

Действительно ли там это, рассказали в полиции Киева изданию "Telegraf".

По информации столичных правоохранителей, в период с начала 2022 года по настоящее время зарегистрировано 86 уголовных производств по статье 336 Уголовного кодекса Украины – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

"Из них 61 уголовное производство зарегистрировано с начала 2023 года по настоящее время, с обвинительным актом в суд направлено 11 уголовных производств", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина предлагал уклонистам "откупиться" от мобилизации за $8500.

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