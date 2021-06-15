Девушка, которая хотела "запретить украинский язык", извинилась, но заявила, что ее мнение не изменилось

Девушка заявила, что она просит прощения у тех людей, которые "топят за украинский язык без национализма".

Диана К. из Ирпеня Киевской области, которая заявила, что она бы запретила украинский язык, извинилась за сказанное. Однако она заявила, что просит прощения из-за якобы угроз и добавила, что ее мнение о государственном языке не изменилась.

Об этом она заявила в Instagram.

Девушка заявила, что после ее слов об украинском языке, ей начали писать в личные сообщения и якобы угрожать. Она также добавила, что люди позвонили ей маме и ее руководителю. В конце девушка, которая учится на журналистку, таки извинилась за свои словами.

"Я хочу попросить прощения перед всеми людьми, которые топят за украинский язык, без всякого фанатизма, национализма, и всего остального. И не собираюсь извиняться перед людьми неадекватными, которые пишут моей маме, звонят моей маме на работу, звонят шефу моей мамы", — заявила девушка на камеру.

При этом она добавила, что "ее мнение об украинском языке не изменилась" и она в дальнейшем хочет общаться только на русском.

Напомним, дочь украинского судьи пожаловалась, что из-за того, что российские исполнители не приезжают в Украину, ей нечего слушать, а тех, кто напомнил Басте о выступлениях в оккупированном Крыму, назвала "украинским быдлом".

Девушка с Ирпеня негативно высказалась об украинском языке

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