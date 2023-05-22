Девочка плакала и умоляла отпустить папу: в киевском метро полиция задержала мужчину с ребенком (видео)

В полиции говорят, что мужчина вел себя вызывающе и агрессивно, угрожал ударить правоохранителя и на замечания не реагировал.

В Киеве на станции метро "Зверинецкая" полиция задержала мужчину с ребенком.

Девочка плакала и просила отпустить папу.

Судя по видео, распространенному столичными Telegram-каналами, задержание проводилось достаточно жестко.

В киевском метро полицейский достаточно жестко задерживал мужчину с ребенком

В то же время в полиции Киева говорят, что мужчина вел себя вызывающе и агрессивно, угрожал ударить правоохранителя и на замечания не реагировал.

"При несении службы на указанной станции к заместителю командира взвода №2 управления полиции в метрополитене Александру Кушниру подошел незнакомец с ребенком, начал агрессивно вести себя и высказывался нецензурной бранью. На требование предъявить документы, удостоверяющие личность пассажира, и осмотреть содержание рюкзака мужчина категорически отказался, начал шарить в карманах, поэтому оценивая риски для окружающих и ребенка полицейский задержал незнакомца", — рассказали в полиции.

В отделе коммуникации полиции Киева добавили, что с девочкой постоянно находилась ювенальная полицейская, которая успокаивала малышку и поддерживала ее все это время.

"На киевлянина, 1968 года рождения, правоохранители составили админматериалы по ст. 173 – мелкое хулиганство и 185 – злостное неповиновение законному распоряжению полицейского Кодекса Украины об административных правонарушениях. Известно, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности по ст. 173-2 – совершение домашнего насилия", — добавили в столичной полиции.

Напомним, в Киевской области полицейские задержали группу подростков по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки.

Читайте также: