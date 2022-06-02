Детская железная дорога открывает сезон в Киеве: когда и какова стоимость билетов

С субботы, 4 июня, в Киеве начнет работу детская железная дорога возле станции "Киев-Пассажирский детский".

Отмечается, что поезда будут курсировать с четверга по воскресенье. В будни – с 10:30 до 17:10, в выходные – с 10:30 до 18:50.

Об этом сообщает АО "Укрзализныця".

"Вокзал станции "Киев-Пассажирский детский" является мини-копией Центрального железнодорожного вокзала столицы. На пути следования детского поезда его пассажиры могут увидеть 27 стел с информацией об областных центрах Украины, а также городах Киеве и Севастополе, получить справочные и геральдические сведения, узнать о местных достопримечательностях. А для любителей железнодорожного наследия будет работать музей истории Юго-Западной железной дороги", — говорится в сообщении.

График работы:

июнь, июль и август – с четверга по воскресенье;

сентябрь, октябрь – по субботам и воскресеньям.

Стоимость билетов в общем вагоне:

детский — 50 грн;

взрослый — 100 грн.

Стоимость билетов в ретровагоне:

детский — 60 грн;

взрослый — 120 грн.

Стоимость билетов в вагоне «люкс»:

детский — 100 грн;

взрослый — 150 грн.

Музей истории Юго-Западной железной дороги – 40 грн, а выставка узкоколейного подвижного состава – 50 грн.

Заметим, что на сегодняшний день длина маршрута составляет 6,7 км. Железная дорога ограничивается двумя станциями – Киев-Пассажирский детский и Железнодорожная. Подвижный состав: три локомотива. Это – тепловозы ТУ7А, паровоз Гр-336, 12 пассажирских и 2 грузовых вагона.

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