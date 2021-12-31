Детская комната, душевая и бар: "Укрзалізниця" открыла новую зону отдыха на вокзале в Киеве (фото)

Детская комната, душевая и бар: "Укрзалізниця" открыла новую зону отдыха на вокзале в Киеве (фото)

Лаунж расположен на первом этаже вокзала.

"Укрзалізниця" открыла обновленную зону отдыха для пассажиров на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Час пребывания там стоит от 150 до 250 гривен.

Об этом сообщили на сайте "Укрзалізниці".

Business & Family Lounge расположен на первом этаже здания вокзала. У негоесть отдельный вход с вокзальной площади с восточной стороны, слева от центрального входа на вокзал.

Также читайте В Киеве уменьшилось количество случаев коронавируса: статистика на 31 декабря

В распоряжении гостей лаунжа: Wi-Fi, коворкинг-зона, переговорная комната, детская комната с мягкой игровой поверхностью, инклюзивная уборная с пеленальным столиком и детское меню, просторная зона отдыха и бар-зона, библиотека LibrariUZ, душевые комнаты и зона чистки обуви.

Стоимость часа пребывания в лаунже стоит 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ – 150 гривен.

Напомним, что в Киеве "Укрзалізниця" попала в масштабный скандал. Прокуратура подозревала хищение 5 млн гривен на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале. Деньги на нее выделили, но так и не установили. После громкого скандала ее начали устанавливать.

Укрзализныця

Укрзализныця

Укрзализныця

Укрзализныця

Укрзализныця

Укрзализныця

Читайте также: