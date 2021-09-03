Дети жалуются на кашель и затрудненное дыхание: в Киеве в школе неизвестный распылил перцовый баллончик

Школьников вывели на улицу и отпускают домой.
В одной из киевских школ неизвестный распылил перцовый баллончик.
Инцидент произошел 3 сентября после полудня в школе №97, по улице Елены Телиги.
Об этом сообщил "Киев Оперативный".
Школьников вывели на улицу и отпускают домой.
"Некоторые дети жалуются на кашель и затрудненное дыхание", — говорится в сообщении.
Работники школы ожидают правоохранителей, которые должны установить виновника и детали инцидента.
Напомним, на Лесном массиве, школьники катались на самокатах просто по теннисному столу.