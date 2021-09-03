Дети жалуются на кашель и затрудненное дыхание: в Киеве в школе неизвестный распылил перцовый баллончик

Дети жалуются на кашель и затрудненное дыхание: в Киеве в школе неизвестный распылил перцовый баллончик

Школьников вывели на улицу и отпускают домой.

В одной из киевских школ неизвестный распылил перцовый баллончик.

Инцидент произошел 3 сентября после полудня в школе №97, по улице Елены Телиги.

Об этом сообщил "Киев Оперативный".

Школьников вывели на улицу и отпускают домой.

"Некоторые дети жалуются на кашель и затрудненное дыхание", — говорится в сообщении.

Работники школы ожидают правоохранителей, которые должны установить виновника и детали инцидента.

Напомним, на Лесном массиве, школьники катались на самокатах просто по теннисному столу.

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