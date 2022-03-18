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Дети войны: в Киеве с начала нападения РФ на Украину родилось 757 младенцев

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Дети войны: в Киеве с начала нападения РФ на Украину родилось 757 младенцев

pixabay.com

Среди новорожденных – 13 двойняшек.

В Киеве с начала нападения России на Украину родилось 757 детей.

Об этом сообщили в КГГА.

Как отмечается, в столице за 22 дня активного противостояния российским оккупантам родилось 757 детей: 403 мальчика и 354 девочки.

Также среди новорожденных – 13 двойняшек.

Напомним, российские оккупанты пытаются наращивать войска возле Киева из небоеспособных воинских частей.

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