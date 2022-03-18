Дети войны: в Киеве с начала нападения РФ на Украину родилось 757 младенцев

Среди новорожденных – 13 двойняшек.
В Киеве с начала нападения России на Украину родилось 757 детей.
Об этом сообщили в КГГА.
Как отмечается, в столице за 22 дня активного противостояния российским оккупантам родилось 757 детей: 403 мальчика и 354 девочки.
Также среди новорожденных – 13 двойняшек.
Напомним, российские оккупанты пытаются наращивать войска возле Киева из небоеспособных воинских частей.
Читайте также:
- Выплата субсидий, льгот и помощи в марте полностью профинансирована: как получить средства через специальный механизм
- "Бородатая котомамуля": Алексей Суворовцев рассказал, как спасает брошенных хозяевами животных
- Война России против Украины: день 23, текстовый онлайн всех событий