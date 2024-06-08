Дети-герои: Даниил более пяти часов провел в пылающем заблокированном доме и помог спасти тетю и сестру (видео)

Надышавшись дымом, подросток сумел сделать так, чтобы младшая сестра и тетя почти не пострадали.

В Киеве 14-летний Даниил Яременко стал одним из семи лауреатов благотворительной акции "Дети-герои" от МВД Украины. Более пяти часов провел в охваченной дымом и пламенем квартире на 13 этаже – его дом попал под массированный обстрел РФ ранним утром 7 февраля. Парень в одиночку гасил пламя водой и успокаивал тетю и сестру.

Об этом сообщил пресс-центр МВД и обнародовал соответствующее видео.

"Вместе с Данилой в квартире находились его пятилетняя сестра и тетя. Парень сумел взять на себя ответственность и в течение пяти часов пытался сделать все, чтобы его родные не паниковали, он их все время успокаивал, вел переговоры со спасателями, родителями. Кроме того, в квартире начался пожар и Даниил начал самостоятельно тушить пожар водой", – говорится в сообщении.

Надышавшись дымом, подросток сумел сделать так, чтобы младшая сестра и тетя почти не пострадали.

"Даниил Яременко стал одним из семи лауреатов благотворительной акции "Дети-Герои" от МВД Украины. Парень получил подарки от МВД Украины, швейцарско-украинской Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа, Gen-Ukraine, а также Совета Европы и UNICEF", – рассказали в МВД.

Напомним, 7 февраля утром россияне, вероятно, атаковали Киев новой ракетой 3М22 "Циркон". Она оставила глубокую воронку в Днепровском районе. В Сети уже публикуют фото деталей от ракеты с маркировкой.

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