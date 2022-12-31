Десятки раненых и один погибший: что известно о массированной атаке россиян по Киеву

Сегодня, 31 декабря, оккупанты совершили очередную массированную атаку на Киев. ТСН.ua собрали все, что известно о последствиях взрывов в столице.
В субботу, 31 декабря, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Киевской области и Киеве отработала ПВО. Однако некоторые ракеты достигли своей цели.
Во время масштабной воздушной тревоги вражеские ракеты попали прямо среди домов в Соломенском районе. В результате один человек погиб, еще семь получили ранения разной тяжести.
"По информации на данный момент, погиб пожилой мужчина и семь пострадавших в двух местах взрывов в Соломенском районе", — сообщил городской голова и добавил, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии.
Обломки вражеских ракет упали также в Святошинском районе столицы. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что обломки ракеты упали на стадион "Темп". Значительных повреждений нет. Без пострадавших.
Также известно, что обломки от российских ракет упали на гостиницу и дворец "Украина". Помещения повреждены, там вылетели окна.
"Русский новый год за праздничным столом — это кадры разбитых в Украине жилых домов, новости о погибшем человеке из-за обломка ракеты в Соломенском районе Киева. Вот так они видят "праздники". Террористы и убийцы! Разбитая гостиница в сердце столицы — это их радость за праздничным столом", — написал Кирилл Тимошенко
Впоследствии в КМВА также сообщили, что в районе воздушного пространства Киева зафиксированы разведывательные БПЛА врага.
Следует отметить, что в ходе массированной ракетной атаки России пострадал журналист из Японии Ватару Секита. Известно, что его госпитализировали в больницу.
Как пишут СМИ, журналист работает в издании "Ассахи Симбун". Во время обстрела он находился в гостинице, в которую попала ракета оккупантов.
В настоящее время в медучреждения столицы госпитализировали уже 13 пострадавших в результате российской атаки на Киев. Один человек – в крайне тяжелом состоянии.
Кроме того, из-за вражеской атаки компания ДТЭК ввела экстренные отключения света в Киеве и Киевской области. Без электроэнергии сейчас 30% потребителей. В то же время, система жизнеобеспечения Киева работает в штатном режиме. Вода и тепло у киевлян есть.
В столице пока ограничили движение на некоторых ветвях метро. Так, движение поездов по красной линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".
Ограничения применены для проверки открытого участка линии на наличие остатков от обломков ракет. На место выехали специалисты.
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