Десять рекордов за четыре дня: июнь в Киеве выдался щедрым на высокие температуры

Десять рекордов за четыре дня: июнь в Киеве выдался щедрым на высокие температуры

Среднемесячная температура воздуха была + 21,3°С.

Июнь в Киеве выдался богатым на температурные рекорды: только с 23 до 26 июня их было десять.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневського.

Среднемесячная температура воздуха в июне в столице составила + 21,3°С — это на 1,8°С выше климатической нормы. Кроме того, в течение шести дней синоптики фиксировали на столбиках термометров более 30°C. Осадков в июне выпало 24 мм, что составило 32% климатической нормы.

Холодное в Киеве было 1 июня. В тот день минимальная температура под утро опустилась до + 7,4°С.

Самым жарким стало 24 июня: максимальная температура после полудня поднялась до + 35,5°С.

Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

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