"Держали в ужасных условиях": из столичного паба зоозащитники спасли утку

Владельцы заведения согласились добровольно отдать птицу.
Зооактивисты забрали из киевского паба живу утку, которую там удерживали в маленькой клетке.
Об этом информирует зоозащитная организация UAnimals.
"Несчастную водоплавающую птицу поместили в маленькую клетку, чтобы, вероятно, как-то разнообразить интерьер", — говорится в сообщении.
По словам зоозащитников, утку удерживали в ужасных условиях. Она не имела доступа к дневному свету и обязательной для водоплавающих птиц купальной канавки.
Владельцы заведения согласились добровольно отдать птицу и подписали официальное обязательство больше не содержать живых животных в пабе. Утку отдали в приют диких животных.
Напомним, что в Киеве следователи завершили расследование в отношении мужчины, который выбросил с седьмого этажа кошку и четырех ее котят.