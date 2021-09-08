"Держали в ужасных условиях": из столичного паба зоозащитники спасли утку

"Держали в ужасных условиях": из столичного паба зоозащитники спасли утку

Владельцы заведения согласились добровольно отдать птицу.

Зооактивисты забрали из киевского паба живу утку, которую там удерживали в маленькой клетке.

Об этом информирует зоозащитная организация UAnimals.

"Несчастную водоплавающую птицу поместили в маленькую клетку, чтобы, вероятно, как-то разнообразить интерьер", — говорится в сообщении.

По словам зоозащитников, утку удерживали в ужасных условиях. Она не имела доступа к дневному свету и обязательной для водоплавающих птиц купальной канавки.

Владельцы заведения согласились добровольно отдать птицу и подписали официальное обязательство больше не содержать живых животных в пабе. Утку отдали в приют диких животных.

Напомним, что в Киеве следователи завершили расследование в отношении мужчины, который выбросил с седьмого этажа кошку и четырех ее котят.

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