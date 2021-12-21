Держали в подвале почти сутки: в Киеве за похищение иностранца задержали бывшую жену, тещу и шурина

Фигуранты потребовали у потерпевшего вернуть несуществующий долг в сумме 2 тысячи долларов США.
В Киеве за похищение иностранца задержаны четыре человека. Они почти сутки держали потерпевшего в подвале.
Фигурантами преступления оказались родственники потерпевшего – бывшая жена, ее мать и брат, а также знакомый.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Бывшие родственники потребовали у потерпевшего вернуть несуществующий долг на сумму 2 тысячи долларов США.
"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что 19 декабря после работы домой не вернулся ее 34-летний сожитель. Также женщина рассказала, что двое неизвестных забрызгали ему лицо газовым баллончиком, силой посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. На отработку сообщения выехали сотрудники уголовного розыска районного управления полиции", — говорится в сообщении полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение мужчины в одном из гаражных боксов Деснянского района. У потерпевшего были связаны веревкой руки и ноги.
"Кроме того, в помещении гаража находились две женщины – бывшая жена и ее мать. Также полицейские задержали еще двоих мужчин – брата бывшей жены и его знакомого. Фигуранты требовали у потерпевшего вернуть несуществующий долг в сумме 2 тысяч долларов США", — рассказали в полиции.
Четверых злоумышленников полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ими оказались иностранцы 1985, 1955, 1980 годов рождения и гражданин Украины, 1992 года рождения, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей.
Следственный отдел Оболонского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека.
Следователь готовит задержанным сообщения о подозрении и ходатайстве в суд об избрании меры пресечения.
За совершенное похитителям иностранца грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, 56-летнего жителя Могилев-Подольского района Винницкой области будут судить за похищение 11-летнего ребенка и его изнасилование.
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