Держали в подвале почти сутки: в Киеве за похищение иностранца задержали бывшую жену, тещу и шурина

Держали в подвале почти сутки: в Киеве за похищение иностранца задержали бывшую жену, тещу и шурина

Фигуранты потребовали у потерпевшего вернуть несуществующий долг в сумме 2 тысячи долларов США.

В Киеве за похищение иностранца задержаны четыре человека. Они почти сутки держали потерпевшего в подвале.

Фигурантами преступления оказались родственники потерпевшего – бывшая жена, ее мать и брат, а также знакомый.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Бывшие родственники потребовали у потерпевшего вернуть несуществующий долг на сумму 2 тысячи долларов США.

"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что 19 декабря после работы домой не вернулся ее 34-летний сожитель. Также женщина рассказала, что двое неизвестных забрызгали ему лицо газовым баллончиком, силой посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. На отработку сообщения выехали сотрудники уголовного розыска районного управления полиции", — говорится в сообщении полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение мужчины в одном из гаражных боксов Деснянского района. У потерпевшего были связаны веревкой руки и ноги.

"Кроме того, в помещении гаража находились две женщины – бывшая жена и ее мать. Также полицейские задержали еще двоих мужчин – брата бывшей жены и его знакомого. Фигуранты требовали у потерпевшего вернуть несуществующий долг в сумме 2 тысяч долларов США", — рассказали в полиции.

Четверых злоумышленников полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ими оказались иностранцы 1985, 1955, 1980 годов рождения и гражданин Украины, 1992 года рождения, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей.

Следственный отдел Оболонского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека.

Следователь готовит задержанным сообщения о подозрении и ходатайстве в суд об избрании меры пресечения.

За совершенное похитителям иностранца грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 56-летнего жителя Могилев-Подольского района Винницкой области будут судить за похищение 11-летнего ребенка и его изнасилование.

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