Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Дерусификация метро в Киеве: горожане могут предложить свои варианты названий станций

Дата публикации
Просмотры
464
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Дерусификация метро в Киеве: горожане могут предложить свои варианты названий станций

УНИАН

Метрополитен собирает варианты переименования пяти станций.

Администрация Киевского метрополитена предлагает киевлянам поучаствовать в переименовании пяти станций столичного метро.

Жители Киева могут предложить свои варианты для переименования пяти станций столичного метро:

  • "Минской",
  • "Героев Днепра",
  • "Берестейской",
  • "Дружбы народов",
  • "Льва Толстого".

Для этого администрация метрополитена предлагает заполнить специальный опросник под названием "Дерусификация Киевского метро".

В опроснике приводится краткая справка, почему старые названия нужно изменить. Так, станция "Героев Днепра" названа в соответствии с одноименной улицей и имеет отсылку к советской армии. "Берестейская" происходит от украинского названия города Берестья, сегодня город Брест в составе Беларуси. "Минская" — от Минского района (сейчас Оболонского) и Минской площади, названные в честь столицы Республики Беларусь. "Дружбы народов" символизирует дружбу постсоветских стран — Украины, Белоруссии и России. Станция "Льва Толстого" названа в честь русского писателя.

Варианты новых названий от киевлян принимаются до 15 мая. "После этого мы проработаем присланные варианты и проведем постанционные голосования за окончательное название", — сообщил у себя на странице в Facebook Виктор Брагинский, начальник Киевского метрополитена.

Перед принятием итогового решения свой вывод должна сделать профильная комиссия по переименованию. После этого проект решения будет вынесен в сессионный зал Киевсовета.

"Хочу подчеркнуть, что вопрос переименования не является приоритетным сейчас. Вовсе нет. Киев оживает, однако война не закончилась. Поэтому мы возобновляем инфраструктурную и транспортную работу с учетом безопасности и всех возможных рисков", — пишет Брагинский.

При этом глава метрополитена отмечает, что "дерусификация" станций — это тоже работа, которую нужно выполнить.

Напомним, в Киеве по инициативе мэра переименовали сквер дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя.

Читайте также:

Следующая публикация