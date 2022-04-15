Дерусификация метро в Киеве: горожане могут предложить свои варианты названий станций

Дерусификация метро в Киеве: горожане могут предложить свои варианты названий станций

Метрополитен собирает варианты переименования пяти станций.

Администрация Киевского метрополитена предлагает киевлянам поучаствовать в переименовании пяти станций столичного метро.

Жители Киева могут предложить свои варианты для переименования пяти станций столичного метро:

"Минской",

"Героев Днепра",

"Берестейской",

"Дружбы народов",

"Льва Толстого".

Для этого администрация метрополитена предлагает заполнить специальный опросник под названием "Дерусификация Киевского метро".

В опроснике приводится краткая справка, почему старые названия нужно изменить. Так, станция "Героев Днепра" названа в соответствии с одноименной улицей и имеет отсылку к советской армии. "Берестейская" происходит от украинского названия города Берестья, сегодня город Брест в составе Беларуси. "Минская" — от Минского района (сейчас Оболонского) и Минской площади, названные в честь столицы Республики Беларусь. "Дружбы народов" символизирует дружбу постсоветских стран — Украины, Белоруссии и России. Станция "Льва Толстого" названа в честь русского писателя.

Варианты новых названий от киевлян принимаются до 15 мая. "После этого мы проработаем присланные варианты и проведем постанционные голосования за окончательное название", — сообщил у себя на странице в Facebook Виктор Брагинский, начальник Киевского метрополитена.

Перед принятием итогового решения свой вывод должна сделать профильная комиссия по переименованию. После этого проект решения будет вынесен в сессионный зал Киевсовета.

"Хочу подчеркнуть, что вопрос переименования не является приоритетным сейчас. Вовсе нет. Киев оживает, однако война не закончилась. Поэтому мы возобновляем инфраструктурную и транспортную работу с учетом безопасности и всех возможных рисков", — пишет Брагинский.

При этом глава метрополитена отмечает, что "дерусификация" станций — это тоже работа, которую нужно выполнить.

Напомним, в Киеве по инициативе мэра переименовали сквер дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя.

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