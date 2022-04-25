Дерусификация Киева: в столице предлагают переименовать объекты, названия которых связаны с РФ и Беларусью

Дерусификация Киева: в столице предлагают переименовать объекты, названия которых связаны с РФ и Беларусью

Киевляне могут присылать предложения по переименованию до 1 мая этого года.

Киевский городской совет собирает предложения по переименованию 279 городских объектов (улиц, переулков, аллей, проспектов, шоссе, станций метрополитена), которые имеют названия, связанные с Россией и Беларусью.

Об этом сообщил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

Предложения по переименованию принимают до 1 мая этого года по электронному адресу: name@kmr.gov.ua.

По словам Бондаренко, в списке на переименование в большинстве своем улицы, чьи названия произошли от российских или белорусских городов. Есть также объекты, названные в честь писателей, художников, ученых.

"Киевляне могут направлять свои предложения до 1 мая. Для этого необходимо предоставить информационную справку и обосновать предложенное название. Впоследствии будет проведено рейтинговое голосование, поскольку именно жители должны определить новые названия для городских объектов. В случае, если не поступит никаких предложений по отдельным объектам, они переименованы не будут", — говорится в сообщении.

Полный перечень объектов, которые планируется переименовать, а также образец оформления обоснования новых названий – по ссылке.

Напомним, в Хмельницком демонтируют русскоязычные вывески.

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