Депутата Киевсовета от "Слуги народа" поймали на взятке — СМИ

По словам журналистов, Владислав Трубицын скрылся от детективов НАБУ на авто.
НАБУ и САП поймали на получении взятки депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислава Трубицына.
Об этом пишут издания "Украинская правда" и "Слово и дело".
По словам журналистов, политик скрылся от детективов НАБУ на авто. Сейчас его разыскивают. Однако детективам удалось задержать его неофициального помощника Александра Коча.
По информации "Слово и Дело", речь идет о 1,5 млн грн неправомерной выгоды. Вместе с депутатом по делу якобы фигурирует директор одного из коммунальных предприятий Киева.
УП добавляет, что дело было возбуждено относительно выдачи разрешений на торговлю в МАФах.
Трубицын занимает должность председателя постоянной комиссии КМР по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. В СМИ пишут, что политик совместно с пятью сообщниками требовал от бизнесмена взятку за разрешение на торговлю в МАФах в центре Киева.
Напомним, что нардеп Сергей Кузьмин задержан во время получения 558 тысяч гривен взятки за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
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