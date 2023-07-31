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Депутат присвоил почти 10 млн грн, собранных для ВСУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Депутат присвоил почти 10 млн грн, собранных для ВСУ

Депутат присвоил почти 10 млн грн, собранных для ВСУ. / Фото: Национальная полиция Украины

Злоумышленники присвоили средства для украинских военных.

Депутат одного из городских советов Сумской области создал два мошеннических колл-центра в Киеве и Днепре и вместе с сообщниками, под прикрытием благотворительного фонда, присвоил собранные для Вооруженных сил Украины почти 10 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Фигуранты под прикрытием благотворительного фонда собирали деньги для "приобретения ВСУ бронежилетов, шлемов, приборов ночного видения и другой амуниции".

Преступную схему псевдосбора средств возглавил депутат городского совета в Сумской области. Он нанял сотрудников – менеджеров и операторов, работавших в так называемых офисах. Именно они звонили по телефону бизнесменам, просили помочь в приобретении конкретных товаров для военных и предоставляли реквизиты подконтрольной благотворительной организации.

Таким образом, мошенники собрали более 10 миллионов гривен. Чтобы скрыть свою преступную деятельность, фигуранты полпроцента от собранной суммы перечисляли на ВСУ, остальные деньги – присвоили.

В ходе разоблачения злоумышленников полицейские провели обыски на территории Киевской, Днепропетровской, Сумской областей, а также города Киева. В помещениях подозреваемых и лиц, которые могут быть причастны к совершению преступлений, полицейские изъяли оргтехнику, мобильные телефоны, деньги и документы. Кроме того, заблокировали счета фонда и связанных с ним контрагентов, через которые производился вывод средств.

Организатору преступления и семи его сообщникам объявили о подозрении в создании преступной организации (ч. 1, 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины) и мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Пока материалы уголовного производства направлены в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ разоблачила новые каналы побега уклонистов в трех областях — подробности.

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Дата публикации
Просмотры
1139
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