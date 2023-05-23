Депутат, подозреваемая в ДТП под наркотиками в Киеве, озвучила свою версию: "Спланированная дискредитация"

Депутат категорически опровергла, что была под действием наркотиков.

Депутат Киевсовета Ярина Арьева, подозреваемая в ДТП под наркотиками, сообщила, что это — дискредитация. Она отметила, что это может быть выгодно УПЦ МП.

Об этом она написала в соцсетях.

Депутат объяснила, что ДТП произошло во время блекаута и мол, женщина без светоотражающих элементов внезапно выбежала на дорогу. Арьева подчеркнула, что она не превышала скорость и помогает пострадавшей в ДТП.

Депутат Киевсовета опровергла заявление правоохранителей о том, что она была под действием наркотиков.

"Экспертиза, сделанная после ДТП ничего не обнаружила и у меня даже не забрали водительские права. Вдруг через полгода следует экспертиза со следами наркотиков, которые я не употребляла. Через полгода! Я последние два месяца активно участвовала в акциях против УПЦ возле Лавры. Иерархи моспатриархата оказывают большое влияние на правоохранительные органы и это явно спланированная дискредитация", — считает Ярина Арьева.

Напомним, в Киеве депутату Киевсовета объявили подозрение по факту ДТП с тяжелыми последствиями (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины). Суд избрал ей меру пресечения — домашний арест.

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