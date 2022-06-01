День защиты детей в Киеве: какие мероприятия пройдут 1 июня

В столичном зоопарке проведут праздник, в кинотеатре откроется выставка, а психолог проведет встречу с родителями.

К Международному дню защиты детей, 1 июня, в Киеве подготовили ряд мероприятий.

Об этом сообщили в КГГА.

Куда пойти в Киеве 1 июня с детьми:

в столичном зоопарке пройдет общегородское мероприятие "Наше право – мирная и свободная Украина!"

"Наше право – мирная и свободная Украина!" В кинотеатре "Лейпциг" откроется выставка детских рисунков "Наши сердца из Украины". Официальное открытие состоится в 12:00. Место проведения: проспект Леся Курбаса, 8.

"Наши сердца из Украины". Официальное открытие состоится в 12:00. Место проведения: проспект Леся Курбаса, 8. Для родителей 1 июня в 11:00 и 13:00 психолог проведет бесплатные онлайн-встречи об организации отдыха ребенка в городе в условиях военного положения "Дети. Лето. Город".

Мероприятия запланированы также в районах столицы.

Напомним, в Киеве с 1 июня возобновила работу часть детских садов — из почти шести сотен дошкольных учреждений заработало только 34. В них могут отправить своих детей не только жители столицы, но и временно перемещенные лица и военнослужащие.

Ой, люли-люли... Полное слез, боли и надежды видео ко Дню защиты детей

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