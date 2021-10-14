День защитников и защитниц Украины: в Киеве перекроют движение из-за шествия

День защитников и защитниц Украины: в Киеве перекроют движение из-за шествия

Водителей призывают с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

В Киеве в связи с проведением шествия, посвященного Дню защитников и защитниц Украины, с 13:30 до 18:30 14 октября будет перекрыто движение автотранспорта.

Об этом информирует МВД Украины в сообщении в Facebook.

В частности, движение авто будет перекрыто на:

facebook.com/mvs.gov.ua

улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко)

бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик)

улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской)

улице Михайловской;

улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой)

улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни)

участках прилегающих улиц.

"Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения", — говорится в сообщении.

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