День слона в Киевзоо: в Хораса появился обновленный вольер с "Баобабом" (фото)

День слона в Киевзоо: в Хораса появился обновленный вольер с "Баобабом" (фото)

Теневой навес в виде стилизованной скульптуры "Баобаб" будет защищать слона от солнца.

В Киевском зоопарке отмечают День слона. И для столичного слона Хораса открыли обновленный летний вольер. В частности, там установили и теневой навес в виде стилизованной скульптуры "Баобаб", которая будет создавать атмосферу африканской саванны.

Об этом сообщает КГГА.

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Для Хораса полностью обновили вольер, заменили забор вокруг него, осуществили благоустройство территории рядом с вольером — установили новые скамейки и урны, постелили газон, обустроили полив.

Скульптуру "Баобаб" изготовили из фибробетона на металлическом каркасе. Скульптура — огромная. Ее высота — 8,8 м. Диаметр ствола — от 2,4 до 2 метров. Диаметр кроны — 10 м.

По словам мэра Киева, несмотря на пандемию коронавируса, работы по реконструкции зоопарка продолжаются. Уже завершена первая очередь реконструкции — обновили и сделали очень хорошую входную группу. Осуществили благоустройство на части территории. Построили и открыли на территории зоопарка новый современный паркинг на 435 авто и парковку рядом с зоопарком.

Сегодня в Киевском зоопарке продолжаются работы по строительству приматника. Сейчас обустраивают внутренние инженерные сети в зимних вольерах и закладывают фундаменты летних вольеров. Продолжается и благоустройство территории. Потому что она немалая — более 34 гектаров.

Друзі! Сьогодні в Київзоо - День слона. І в столичного слона Хораса з’явився оновлений літній вольєр з «Баобабом». Це - тіньовий навіс у вигляді стилізованої скульптури “Баобаб”, яка створюватиме атмосферу африканської савани, - більш природніх умов проживання для слонів. А також повністю оновили вольєр, замінили паркан навколо нього, здійснили благоустрій території поряд з вольєром - встановили нові лави та урни, постелили газон, облаштували полив. Саму скульптуру "Баобаб" виготовили з фібробетону на металевому каркасі. Скульптура - велетенська. Її висота – 8,8 м. Діаметр стовбура – від 2,4 до 2 метрів. Діаметр крони – 10 м. Ми крок за кроком робимо все, аби Київзоо був справді європейським, комфортним і сучасним місцем для проживання тварин. Незважаючи на пандемію коронавірусу, роботи з реконструкції зоопарку продовжуються. Уже завершена перша черга реконструкції - оновили і зробили дуже гарну вхідну групу. Також збудували і відкрили на території зоопарку новий сучасний паркінг на 435 авто та парковку поруч із зоопарком. Сьогодні в Київському зоопарку тривають роботи з будівництва приматника. Продовжується і благоустрій території. Бо вона немала - понад 34 гектари. Опубліковано Віталієм Кличком Четвер, 15 липня 2021 р.

Мэру Киева также показали новорожденных жителей зоопарка: трехмесячного лемура кошачьего Мурчика, двухмесячного павиана анубиса Рафики и девятимесячного сиаманга Перри. Год назад в столичном зоопарке появились четверо детенышей у шпороносной черепахи — второй по величине в мире. Как отметили в Киевзоо, это немалая радость для них, ведь впервые в истории столичного зоопарка эти черепахи дали потомство.

Напомним, на время локдауна Киевский зоопарк снизил цены и работал в режиме парка.

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