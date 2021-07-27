День Крещения Киевской Руси: завтра в центре столицы снова перекроют движение

День Крещения Киевской Руси: завтра в центре столицы снова перекроют движение

Завтра торжества по случаю праздника проведет Православная церковь Украины.

Завтра, 28 июля, в день Крещения Киевской Руси, в столице ограничат движение транспорта на улице Трехсвятительской.

Об этом информирует Патрульная полиция Киева.

Facebook / Патрульна поліція Києва

Завтра торжества по случаю праздника проведет Православная церковь Украины. Однако от традиционного крестного хода ПЦУ отказалась из-за ситуации с коронавирусом.

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Правоохранители призывают всех участников мероприятия не нарушать правопорядок, не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности. В свою очередь обещают обеспечивать порядок, чтобы все произошло без нарушений.

Напомним, что сегодня свой крестный ход провела УПЦ Московского патриархата.

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