День Крещения Киевской Руси: завтра в центре столицы снова перекроют движение

Завтра торжества по случаю праздника проведет Православная церковь Украины.
Завтра, 28 июля, в день Крещения Киевской Руси, в столице ограничат движение транспорта на улице Трехсвятительской.
Об этом информирует Патрульная полиция Киева.
Завтра торжества по случаю праздника проведет Православная церковь Украины. Однако от традиционного крестного хода ПЦУ отказалась из-за ситуации с коронавирусом.
Правоохранители призывают всех участников мероприятия не нарушать правопорядок, не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности. В свою очередь обещают обеспечивать порядок, чтобы все произошло без нарушений.
Напомним, что сегодня свой крестный ход провела УПЦ Московского патриархата.