День каминг-аута: в центре Киева здания подсветили цветами ЛГБТ

Радужными цветами подсветили Речной вокзал на Почтовой площади, здание МИД и Киево-Могилянскую академию.

По случаю Всемирного дня каминг-аута, который ежегодно отмечается 11 октября, здания в центре Киева подсветили цветами ЛГБТ-флага.

Об этом информирует KyivPride.

"В день, когда ЛГБТ+ люди открыто заявляют о своей сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности, "КиевПрайд" подсветил в цвета прайд-флага знаковые места для квир-киевлян", — говорится в сообщении.

Радужными цветами подсветили Речной вокзал на Почтовой площади, здание Министерства иностранных дел Украины, что возле Михайловской площади, и Киево-Могилянскую академию на Контрактовой площади. По словам представителей ЛГБТ-сообщества, эти здания выбрали не случайно.

На Почтовой площади встречается квир-молодежь Киева, но не всегда может чувствовать себя там в безопасности. Отмечается, что многие случаи нападений на людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией зафиксировано именно в этом месте.

Здание МИД выбрали, чтобы напомнить — Украина движется в ЕС, где права всех людей должны быть защищены.

"Киево-Могилянская академия, Контрактовая площадь — именно Подол является главным пространством для самовыражения ЛГБТ+ людей в Киеве. Здесь ежедневно собираются квир-люди, но не чувствуют себя в безопасности. На Контрактовой за три года было зафиксировано десятки нападений на ЛГБТ+", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Швейцарии на референдуме проголосовали за легализацию однополых браков.

Ранее сообщалось, что здание Еврокомиссии подсветили в цвета ЛГБТ.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку