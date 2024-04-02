Демонтаж Арки дружбы народов: в УИНП сделали заявление о трансформации пространства на месте монумента

Комиссия приняла решение о полном демонтаже монумента из-за его принадлежности к символике российской имперской политики. Это решение вызвало значительный резонанс.

Украинский институт национальной памяти заявил, что вопрос трансформации пространства на месте расположения Арки дружбы народов в Киеве (переименована в Арку Свободы украинского народа) должен рассматриваться на основе широкого общественного диалога.

Об этом говорится в заявлении на сайте УИНП.

Там напомнили, что в конце марта Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти определила принадлежность Арки дружбы народов к символике российской имперской политики. Специальное заключение было обнародовано 28 марта на сайте Института. Члены Комиссии приняли решение о полном демонтаже памятника, что вызвало значительный резонанс.

"Экспертная комиссия всесторонне рассмотрела вопрос принадлежности Арки к символике российской имперской политики. Судьба Арки с 2014 года неоднократно становилась предметом обсуждения, а сама Арка – фоном для общественных высказываний. В 2018-м с инициативой переопределения объекта выступил художник Владимир Кузнецов, нарисовавший на Арке трещину. Однако после полномасштабного вторжения часть общества и экспертов утверждали, что такого символического действия больше недостаточно", – говорится в заявлении УИНП.

Экспертная комиссия отметила, что воплощенный в монументальном комплексе "Арка дружбы народов" миф о "воссоединении" двух "братских" народов не отвечает историческим реалиям. В настоящее время этот миф поддерживает территориальные претензии РФ и ее пропаганду.

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Также в заключении Комиссии указано, что переименование Арки Киевсоветом с сохранением имеющихся элементов комплекса в нынешнем виде не нивелирует исторический подтекст установления монумента:

"Несмотря на переименование Киевским городским советом объекта в "Арку Свободы украинского народа", монумент представляет исключительно упомянутые выше советские идеологемы и коннотации, поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины", – говорится в заключении.

Поэтому комиссия приняла профессиональное заключение о принадлежности объекта к символике российской имперской политики, и в этой связи о необходимости его демонтажа.

"Когда и каким образом будет учтен вывод Экспертной комиссии, будут решать городские власти и Министерство культуры и информационной политики. В целом вопрос о трансформации пространства на месте расположения этого монументального комплекса должен рассматриваться на основе широкого диалога с участием общества и экспертной среды", — говорится в заявлении УИНП.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Арку дружбы народов мало было переименовать – надо полностью демонтировать!

Напомним, в августе 2023 года в Киеве с монумента "Родина-мать" демонтировали герб СССР, а затем установили на щит украинский трезубец.

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