"Демонстрируют свои две основные "добродетели": Данилов отреагировал на атаку оккупантов по Киеву

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал очередную атаку России беспилотниками в ночь на 28 мая по Киеву и подчеркнул, что оккупанты продолжают демонстрировать "тупость и упрямство".

Об этом Алексей Данилов написал в Facebook.

"В 5:30 пересмотрел утреннюю оперативную сводку и только удивленно покачал головой. Россияне продолжают демонстрировать свои две основные "добродетели" – тупость и упрямство в разных их вариациях", — прокомментировал секретарь СНБО.

Он также поздравил с праздником города и напомнил, что "Киев – мужественный город".

Атака дронами по Киеву: что известно

В ночь на 28 мая по Киеву была совершена самая массированная с начала полномасштабного вторжения России атака дронами Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов.

В результате падения обломков разрушения есть в Голосеевском, Печерском и Дарницком районах городах.

Так, в Печерском районе во время удара был поврежден пятиэтажный жилой дом — в результате атаки разрушена крыша, вылетели окна. По данным полиции, в столице в результате атаки погиб 41-летний мужчина, еще одна женщина и мужчина получили ранения, они госпитализированы.

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