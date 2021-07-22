"Дельта" начала атаковать Киев: в Александровской больнице обнаружили шестерых больных с индийским штаммом коронавируса

Биоматериал передали в киевскую лабораторию Минздрава для подтверждения штамма "Дельта".

Шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как "Дельта", обнаружено первичным тестированием в Александровской больнице Киева. Диагностировали эту мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения города Киева.

Выявить штамм удалось благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам. Сейчас эти образцы передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины.

"В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма Дельта ... Сейчас мы знаем о штамме "Дельта" больше не из практики, а из опыта иностранных коллег, с которыми постоянно общаются столичные врачи. "Дельта" отличается высоким уровнем контагиозности (заразительностью), короче инкубационный период и агрессивным течением", — сказала директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбур.

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В связи с этим, Гинзбур призвала украинцев вакцинироваться, ведь именно эта процедура может обезопасить от тяжелого течения и смерти от последствий коронавируса, и в частности, "Дельты".

"Прекращайте находить отговорки - "нет времени", "не хочу эту вакцину, хочу другую"... Ни одно важное дело не стоит жизни. Каждая вакцина, зарегистрированная в Украине с большой вероятностью защитит Вас от смерти. Вакцинируйтесь! Сделайте это ради себя и близких, которые будут страдать от того, что Вы страдаете от болезни, или вообще не сможете с ней справиться, несмотря на все усилия врачей", — призвала она.

Напомним, что ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной". К примеру, в Нидерландах, где были схожи с Украиной темпы падения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

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Что украинцам надо знать о штамме "Дельта"

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