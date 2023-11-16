Дело парка "Нивки" в Киеве: в НАБУ заявили об увеличении количества подозреваемых

По делу о незаконной передаче части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения (парк "Нивки") под застройку увеличили круг подозреваемых до трех человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

Как стало известно, следователи НАБУ и САП увеличили до трех человек круг подозреваемых по делу о незаконной передаче части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения (парк "Нивки") под застройку, в результате чего территориальная община города понесла убытки на сумму примерно 6, 4 млн. грн.

“Подозреваемые добились получения недостоверных сведений о непринадлежности участка к природно-заповедному фонду. Будучи осведомленным о недостоверности таких сведений, директор Департамента земельных ресурсов КГГА использовал их для подготовки и представления на рассмотрение депутатов Киевского городского совета проекта решения о передаче паркового участка частной компании в аренду для строительства жилищно-офисного комплекса”, — рассказали в пресс-службе НАБУ.

Чтобы обеспечить гарантированное голосование депутатами за соответствующий проект решения, подозреваемый, ссылаясь на соответствующие сведения, отметил в пояснительной записке к проекту, что участок не входит в природно-заповедный фонд.

Это позволило компании получить под застройку часть парка площадью 0,6 га. А территориальная община Киева потеряла право пользоваться ею как объектом природно-заповедного фонда и понесла убытки на сумму примерно 6,4 млн грн.

“Речь идет о бывшем начальнике отдела Департамента земельных ресурсов КГГА и бывшем руководителе компании, которая по решению Киевского городского совета получила в аренду под застройку соответствующий земельный участок. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины”, — отметили в НАБУ.

Напомним, что действующий заместитель председателя КГГА получил подозрение в злоупотреблении служебным положением. Речь идет о незаконной застройке парка "Нивки", что привело к ущербу в размере 6,4 млн грн.

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