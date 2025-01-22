Дело об избиении девочки в Белой Церкви: что известно о подростках и их родителях

В полиции говорят, что будут рассмотрены возможности привлечения к ответственности родителей за избиение, которое устроили их дети.

Каждый участник избиения 12-летней Ярославы в Белой Церкви будет привлечен к соответствующей ответственности. Подростки-участники инцидента ранее не попадали в поле зрения полиции.

Об этом начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киевской области Виктор Луговый сообщил на брифинге 22 января.

Луговый заверил, что после проведения быстрого, полного и беспристрастного досудебного расследования каждый участник избиения будет привлечен к соответствующей ответственности.

"А также будут рассмотрены возможности привлечения к ответственности (родителей – ред.) за соответствующие действия своих детей. Также хотел бы подчеркнуть, что дети не попадали в поле зрения работников полиции, на учете не состоят", – сказал начальник следственного управления.

Он также прокомментировал информацию из СМИ о том, что родители детей могут быть чиновниками, правоохранителями и прочее.

"Хочу отметить, что в настоящее время у органов досудебного следствия отсутствует какой-либо информации по поводу того, что кто-либо из детей – как потерпевшая, так и участники – имеют родителей в органах местного самоуправления, органах исполнительной власти, правоохранительных структур", – сказал Луговый.

Напомним, в Белой Церкви группа из 10 подростков издевалась над 12-летней девочкой и снимала все на видео. В ребенка бросали использованные жвачки, избивали, распыляли в лицо похожее на газ средство и требовали деньги. В полиции сообщили, что имена участников установлены, и что конфликт возник из-за слухов, которые потерпевшая якобы распространяла в отношении нескольких нападающих.

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