Делили семейный бюджет: на Киевщине женщина ножом проткнула живот мужчине (фото)

Супруги выпивали и начали делить семейный бюджет.

В селе Макаров Киевской области 45-летняя женщина ножом нанесла несколько ранений в живот своему 37-летнему мужу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Конфликт произошел, когда супруги вечером употребляли алкогольные напитки и начали делить семейный бюджет. Женщина нанесла удары кухонным ножом.

Правоохранители задержали злоумышленницу. Раненого мужчину доставили в местную больницу. Полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Женщине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что в Киеве неадекватный мужчина, вооруженный молотком, час крушил квартиру на Оболонском проспекте. Его пришлось унимать спасателям, медикам и полицейским.

Полиция Киевской области

Полиция Киевской области

Полиция Киевской области

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