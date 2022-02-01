Делили семейный бюджет: на Киевщине женщина ножом проткнула живот мужчине (фото)

Супруги выпивали и начали делить семейный бюджет.
В селе Макаров Киевской области 45-летняя женщина ножом нанесла несколько ранений в живот своему 37-летнему мужу.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
Конфликт произошел, когда супруги вечером употребляли алкогольные напитки и начали делить семейный бюджет. Женщина нанесла удары кухонным ножом.
Правоохранители задержали злоумышленницу. Раненого мужчину доставили в местную больницу. Полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Женщине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Напомним, что в Киеве неадекватный мужчина, вооруженный молотком, час крушил квартиру на Оболонском проспекте. Его пришлось унимать спасателям, медикам и полицейским.
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