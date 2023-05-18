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Делают ксерокопии и несут за это ответственность: в КГГА рассказали, как обнаруживают поддельные спецпропуска

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Делают ксерокопии и несут за это ответственность: в КГГА рассказали, как обнаруживают поддельные спецпропуска

Первый заместитель председателя КГГА подчеркнул, что спецпропуск нельзя дарить ни в коем случае. фото/КГГА

На каждом пропуске есть номер и голографические знаки. Подделать их достаточно сложно, но можно отследить, как именно она попала в ту или иную личность.

В столичной администрации на фоне скандала со специальным пропуском певца Виктора Павлика разъяснили, можно ли дарить такие спецпропуска и возможно ли их подделать.

Об этом рассказал Николай Поворозник, первый замглавы КГГА журналисту ТСН.ua.

Поворозник подчеркнул, что спецпропуска нельзя дарить ни в коем случае.

"Ну конечно, что нет. Это же не подарок. Какие могут быть подарки во время войны? Похожий случай произошел во Львове, когда начальник полиции подарил пропуску, разрешающему проезд на площадь Рынок, своей подруге. Здесь такая же ситуация. Жизнь людей, к сожалению, ничему не учит…" — сказал он.

По фактам подделок такого документа и степени его защищенности Николай Поворозник заявил о наличии номера и голографических знаков на пропусках.

"На каждом пропуске есть свой номер и голографические знаки. Подделать их достаточно сложно, но можно отследить, как именно она попала к тому или иному лицу. Случаются случаи, когда делают ксерокопии пропуска и пытаются с его помощью проехать во время комендантского часа. Правоохранители изымают такие документы, а по факту нарушения, заводят уголовное производство. Такие случаи, к сожалению, не единичны в городе", — добавил замглавы КГГА.

Напомним, на ТСН.ua уже говорилось о том, как Виктор Павлик порадовал жену "подарком для избранных" — спецпропуском, позволяющим свободно передвигаться по Киеву даже в комендантский час. Впоследствии в Сети появились мемы о Викторе Павлике и спецпропуске.

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Дата публикации
Просмотры
104
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