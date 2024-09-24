Дела семейные превратились в криминальные: в Киеве женщина ударила ножом соперницу

Дела семейные внезапно превратились в уголовное дело после того, как 33-летняя женщина нанесла ножевое ранение сожительнице бывшего мужа. Нападение произошло в Оболонском районе столицы прямо посреди улицы.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киева.

"Фигурантка встретилась с бывшим мужем для решения вопросов, связанных с воспитанием общего ребенка, однако на встречу пришла и новая сожительница. Во время выяснения отношений между женщинами начался конфликт, который в дальнейшем перерос в драку. Нарушительница достала нож и ударила им соперницу в живот", – сообщили подробности в полиции.

Полиция показала орудие нападения

После нападения мужчина позвонил в полицию и сообщил, что возле дома на Оболонском проспекте находится его жена с ножевым ранением. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и карета скорой помощи.

Пострадавшая женщина госпитализирована в больницу с проникающим ножевым ранением.

Следователи уже задержали нападавшую и сообщили ей о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). За совершенное преступление женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Варшаве 26-летний мужчина напал с ножом на украинских подростков. Нападавший является выходцем из Узбекистана.

Читайте также: