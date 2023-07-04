Декоммунизация в Киеве: для шести городских объектов повторно ищут новые названия

Киевский горсовет повторно собирает предложения по переименованию шести объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами.
Киевсовет повторно собирает предложения по переименованию шести городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами.
Предложения по переименованию принимаются до 12 июля текущего года по электронному адресу: name@kmr.gov.ua.
Об этом говорится на сайте Киевсовета.
Как отметила депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха, проекты решений Киевского городского совета о переименовании городских объектов, отклоненных на пленарных заседаниях, по процедуре направились на повторный сбор предложений в электронном виде.
"Нам необходимо завершить процесс дерусификации киевской топонимики, поэтому нужно переименовать каждый городской объект, название которого связано с россией, ее советским и имперским прошлым. Конечно, это длительный процесс, и мы должны тщательно изучить каждое предложение во избежание дублирований и несоответствий. В настоящее время повторно начат сбор предложений по переименованию шести городских объектов. Отмечаю, что предложения, которые дублируют по содержанию уже отклоненные варианты, рассматриваться не будут", — подчеркнула Виктория Муха.
Экспертная комиссия рассмотрит каждое предложение по критериям соответствия требованиям действующего законодательства, и впоследствии с учетом рекомендаций будет проведено рейтинговое электронное голосование по переименованию этих городских объектов.
Список городских объектов, которые планируется переименовать:
Святошинский район:
– улица Булгакова;
– улица Огарева;
– улица Академика Туполева;
– улица Краснозаводская.
Подольский район:
– переулок Яблочкова.
Днепровский район:
– улица Петра Запорожца.
Образец оформления обоснования новых названий по ссылке: https://kmr.gov.ua/ru/content/pereymenuvannya.
Справка. Предложения, которые дублируют по содержанию уже отклоненные варианты, рассматриваться не будут, а именно:
- отклонено предложение о переименовании улицы Булгакова в улицу Петра Гулак-Артемовского;
- отклонено предложение о переименовании улицы Огарева на улицу Авиаторскую;
- отклонено предложение о переименовании улицы Академика Туполева в улицу Авиационную;
- отклонено предложение о переименовании улицы Червонозаводской в улицу Литовскую;
- отклонено предложение о переименовании переулка Яблочкова в переулок Дубецкий;
- отклонено предложение о переименовании улицы Петра Запорожца в улицу Запорожцев.
Напомним, в киевском метро уже сменили вывеску на одной из переименованных станций.
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