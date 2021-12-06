Декабрь в Киеве будет без снега, но с дождями: прогноз погоды на месяц

Декабрь в Киеве будет без снега, но с дождями: прогноз погоды на месяц

Самым холодным днем будет 31 декабря.

Согласно прогнозу синоптиков, декабрь в Киеве будет почти бесснежным. Небольшой снег будет идти всего шесть дней — 21, 24, 25, 29, 30 и 31 декабря.

Об этом свидетельствуют данные Gismeteo.

С понедельника, 6 декабря, по субботу, 11 декабря, почти каждый день в столице будет идти дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем ​​опустится до -2 градусов, ночью -5 градусов.

Дождь в Киеве также ожидается 16 декабря и в выходные, 18-19 декабря. Небольшой снег с дождем также возможен 20 и 23 декабря.

Самым холодным днем месяца будет пятница, 31 декабря. Прогнозируется, что температура воздуха опустится до -4 градусов днем, ночью -7 градусов.

Напомним, что вторник, 7 декабря, в Украине будет дождливым, в некоторых регионах будет идти мокрый снег. В Киеве 7 декабря ожидается дождь и мокрый снег. Ночью и утром туман.

gismeteo.ua

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