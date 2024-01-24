Деформации тоннеля между станциями метро в Киеве: стали известны причины

Остановка движения поездов по участку "синей" ветки столичного метрополитена была своевременной.

По предварительным выводам специалистов, причиной деформации тоннеля между станциями киевского метро "Демеевская" — "Лыбидская" стало некачественное проектирование и строительство.

Об этом в среду, 24 января, сообщили в КГГА со ссылкой на предварительные выводы Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения.

"В своем заключении ученые отметили, что причиной являются некачественные проектные решения по обустройству тоннеля в пределах аварийного участка. А также некачественные строительно-монтажные работы по сооружению конструкции туннеля этого участка", — отметил Директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

Также, согласно выводам ученых, КП "Киевский метрополитен" выполняло все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля.

“Остановка движения поездов на этом участке была своевременной. Это позволило приступить к установлению причин возникновения аварийной ситуации с привлечением соответствующих специалистов, а также восстановительные работы”, — сообщили в КГГА.

Сегодня были получены только предварительные выводы, экспертное исследование продолжается.

Напомним, ремонтные работы на месте протекания тоннеля на Оболонско-Теремковской линии метрополитена возле станции "Демеевская" будут фактически предусматривать строительство нового участка длиной до 20 метров.

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