Дефицит остается существенным, графики не действуют: в YASNO рассказали о ситуации со светом в Киеве

Хотя горожане пытаются экономить и за окном потеплело, объемы потребления пока не падают.

Дефицит электроэнергии в Киеве остается существенным. Город сегодня имел ограничение в 952 МВт. Этих лимитов недостаточно, чтобы перейти из экстренных отключений, к плановым, стабилизационным. Графики не действуют.

Об этом сообщил гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

"На завтра, 18 января, прогнозируемые ограничения такие же, как и сегодня. Сказать, удержимся ли мы в графиках завтра, пока тяжело. Хотя мы все пытаемся экономить и за окном потеплело, объемы потребления пока не падают", — написал он.

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По словам Коваленко, вероятнее всего, дело в отложенном потреблении, когда после возобновления поставок мы начинаем "направляться". "Заряжаем то, что село, делаем что-то, что не успели, пока света не было. И это нормально. Как только лимиты от "Укрэнерго" станут больше и мы сможем вернуться к графикам, то и отложенный спрос начнет спадать", — пояснил он.

Напомним, в Украине продолжается восстановление объектов критической инфраструктуры после ракетного удара, который Россия совершила 14 января.

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