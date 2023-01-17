Дефицит остается существенным, графики не действуют: в YASNO рассказали о ситуации со светом в Киеве

Хотя горожане пытаются экономить и за окном потеплело, объемы потребления пока не падают.
Дефицит электроэнергии в Киеве остается существенным. Город сегодня имел ограничение в 952 МВт. Этих лимитов недостаточно, чтобы перейти из экстренных отключений, к плановым, стабилизационным. Графики не действуют.
Об этом сообщил гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook.
"На завтра, 18 января, прогнозируемые ограничения такие же, как и сегодня. Сказать, удержимся ли мы в графиках завтра, пока тяжело. Хотя мы все пытаемся экономить и за окном потеплело, объемы потребления пока не падают", — написал он.
По словам Коваленко, вероятнее всего, дело в отложенном потреблении, когда после возобновления поставок мы начинаем "направляться". "Заряжаем то, что село, делаем что-то, что не успели, пока света не было. И это нормально. Как только лимиты от "Укрэнерго" станут больше и мы сможем вернуться к графикам, то и отложенный спрос начнет спадать", — пояснил он.
Напомним, в Украине продолжается восстановление объектов критической инфраструктуры после ракетного удара, который Россия совершила 14 января.
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