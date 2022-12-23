Дефицит электроэнергии: в Киеве останавливают работу трамваи и троллейбусы

В Киеве из-за дефицита электроэнергии работа наземного электротранспорта – трамваев и троллейбусов – будет остановлена. На всех маршрутах наземного электротранспорта теперь курсируют автобусы.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на маршрутах, где ездили трамваи и троллейбусы, будут курсировать 222 автобуса.

"Это дополнительных 38 автобусных маршрутов взамен троллейбусам. И 17 — взамен трамваев", — отметил глава столицы.

Всего на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов. Это весь подвижной состав автобусов, которые являются автопарками Киева, отметил Кличко.

Также работают и частные перевозчики: на 98 маршрутах всего 846 автобусов.

Кличко отметил, что киевский метрополитен продолжает работать. Открыто 50 станций из 52. Две станции — "Гидропарк" и "Днепр" — временно закрыты.

Кроме того, с 20 декабря открыты станции метро "Хрещатик" и "Майдан Незалежности", закрытые с начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, российские оккупанты ночью, 19 декабря, в очередной раз атаковали столицу и Киевскую область своими беспилотниками. Захватчики сумели попасть в объект критической инфраструктуры столицы.

В результате атаки в Киеве и области еще больше ухудшилась ситуация с электричеством. По состоянию на вечер 23 декабря действуют экстренные отключения света. Местные власти увеличили количество пунктов обогрева в четырех районах (карта).

А в СМИ показали спутниковые снимки вечернего Киева до начала массовых ракетных ударов по критической инфраструктуре и после.