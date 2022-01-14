"Дед Мороз" попал в ДТП с грузовиком в Киевской области: от авто осталась куча металла (фото)

"Дед Мороз" попал в ДТП с грузовиком в Киевской области: от авто осталась куча металла (фото)

От удара "Деда Мороза" заблокировало в автомобиле.

В Белой Церкви на Киевщине мужчина в костюме Деда Мороза на легковушке попал в ДТП с грузовым автомобилем. Авария произошла около шести часов утра.

Об этом 14 января сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

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За рулем легковушки Skoda находился 61-летний водитель. От удара "Деда Мороза" заблокировало в автомобиле. Прибывшие на место происшествия спасатели помогли мужчине выбраться. Пострадавший с переломами ребер был госпитализирован в больницу.

Водитель грузового авто Mercedes, допустивший столкновение с легковушкой, не пострадал. Автомобиль после удара повредил деревянное ограждение и заехал на территорию частного дома. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, что под Киевом 20-летний альфонс угнал автомобиль девушки после свидания.

Патрульная полиция Киевской области / Facebook

Патрульная полиция Киевской области / Facebook

Патрульная полиция Киевской области / Facebook

Патрульная полиция Киевской области / Facebook

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