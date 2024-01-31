ДБР завершило расследование взрывов в Шевченковском районном суде Киева: подробности

Во время обысков в камере Гуменюка правоохранители обнаружили глицерин, канифоль, электрические провода и химические вещества, часть которых входила в состав сдетонировавшей в суде самодельной взрывчатки.

ДБР завершило расследование по взрывам в Шевченковском районном суде Киева. В июле 2023 года подсудимый Игорь Гуменюк взорвал взрывчатку.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как отмечается, правоохранители расследуют, как Гуменюку удалось пронести взрывчатку в зал суда. Он тогда ее взорвал и сам погиб в результате полученных травм.

Следователи направили в суд обвинительные акты в отношении шести сотрудников "Киевского следственного изолятора". Утверждается, что подсудимый пронес взрывчатку в помещение из-за служебной халатности сотрудников СИЗО и конвойной службы — они не проверили личные вещи Гуменюка и его рюкзак.

Уже во время обысков в его камере обнаружили глицерин, канифоль, электрические провода и химические вещества. Часть из них входила в состав самодельной бомбы, которая впоследствии и сдетонировала в суде.

Во время обысков в камере Гуменюка правоохранители обнаружили глицерин, канифоль, электрические провода и химические вещества, часть которых входила в состав сдетонировавшей в суде самодельной взрывчатки. Следователи утверждают, что эти вещи оказались в камере из-за халатности сотрудников следственного изолятора.

“Три работника СИЗО в течение длительного времени подделывали обязательные акты обысков камерных помещений, а фактически проверки не проводились. Так что удерживаемые имели возможность пользоваться запрещенными вещами и предметами, которые им разными путями передавали снаружи”, — рассказали в ДБР.

Исходя из этого три работника ГУ "Киевский следственный изолятор" обвиняются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). По этой статье им грозит до пяти лет лишения свободы. Также еще трое сотрудников изолятора обвиняются в служебном поддельном (ч. 1 ст. 366). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, что суд вынес приговор офицеру и сержанту НГУ нарушили правила конвоирования подсудимого, устроившего взрыв в Шевченковском райсуде Киева.

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