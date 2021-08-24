Даже не сопротивлялась: в Киеве пожарные спасли испуганную кошку с горящего балкона (фото)

Даже не сопротивлялась: в Киеве пожарные спасли испуганную кошку с горящего балкона (фото)

Уже через считанные минуты любимица была на руках своей хозяйки и благодарно мурлыкала.

В Киеве пожарные спасли испуганную кошку с горящего балкона.

Столичные спасатели подарили еще один шанс на жизнь пушистой жительнице одной из квартир по ул. Автозаводской, 27. Там горел балкон, а страшное пламя поглощало отделку соседнего. И пока обеспокоены жители в страхе покидали свои дома, пожарные уже ликвидировали пожар.

Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Позже обеспокоенная владелица одной из кватир обратилась к пожарным с просьбой найти ее любимую кошку, которая осталась в квартире. Испуганную кошку нашли на балконе.

"К счастью, помощь пришла вовремя. Красавица даже не сопротивлялась, ведь сразу поняла, что этот человек, с лицом в копоти, стремится помочь. Уже через считанные минуты любимица была на руках своей хозяйки и благодарно мурлыкала. Одно можно сказать точно. Сегодня, в годовщину Дня Независимости Украины, некоторые празднуют свой второй День рождения", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве и Броварах горели крыши 5-этажек.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку