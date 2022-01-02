Даже не остановился: в Киеве водитель на скорости сбил ребенка

Даже не остановился: в Киеве водитель на скорости сбил ребенка

Мальчик получил травмы.

В Киеве автомобиль BMW на скорости сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу на улице Светлицкого. Виновник с места происшествия скрылся, даже не остановившись. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Об этом сообщил Телеграм-канал "Киев оперативный".

Благодаря камерам видеонаблюдения, патрульные установили направление, в котором уехал водитель BMW, и оперативно остановили его.

Водитель во время общения с полицейскими обращался дерзко. Инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Это подтвердило и заключение врача-нарколога из медицинского учреждения, куда нарушителя доставили для проверки. Результат – один промилле алкоголя в крови.

Патрульные задержали предполагаемого виновника ДТП и передали следственно-оперативной группе для последующего выяснения всех обстоятельств происшествия. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

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Напомним, в центре Черновцов автомобилист выехал на тротуар, протаранил деревья, едва не сбил пешехода и скрылся. Он объяснил полиции, что ему стало плохо за рулем.

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