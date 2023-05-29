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"Даже маленьким уже не страшно": появились фото из метро Киева во время ракетной атаки

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Как украинцы пережидали российскую атаку по Киеву в метро, сняли на фото/Фото: Константин и Влада Либеровы / ©
Как украинцы пережидали российскую атаку по Киеву в метро, сняли на фото/Фото: Константин и Влада Либеровы / ©
Как украинцы пережидали российскую атаку по Киеву в метро, сняли на фото/Фото: Константин и Влада Либеровы / ©
Как украинцы пережидали российскую атаку по Киеву в метро, сняли на фото/Фото: Константин и Влада Либеровы / ©
Как украинцы пережидали российскую атаку по Киеву в метро, сняли на фото/Фото: Константин и Влада Либеровы / ©
Как украинцы пережидали российскую атаку по Киеву в метро, сняли на фото/Фото: Константин и Влада Либеровы / ©
Как украинцы пережидали российскую атаку по Киеву в метро, сняли на фото/Фото: Константин и Влада Либеровы / ©
Как украинцы пережидали российскую атаку по Киеву в метро, сняли на фото/Фото: Константин и Влада Либеровы / ©
Как украинцы пережидали российскую атаку по Киеву в метро, сняли на фото/Фото: Константин и Влада Либеровы / ©
Как украинцы пережидали российскую атаку по Киеву в метро, сняли на фото/Фото: Константин и Влада Либеровы / ©

Либеровы отметили – пока по вражеским целям работает ПВО, дети продолжают учиться, а взрослые – работать.

Украинцев, которые в Киеве прятались в метро во время российской атаки, сняли на фото известные фотографы Константин и Влада Либеровы.

Серию фото из киевского метро авторы опубликовали в Instagram.

Так, на фото зафиксировано, как во время утренних ракетных обстрелов столицы вражескую атаку в метро пережидают и взрослые, и дети. В частности, среди них много школьников: некоторые играют в карты, а кто-то стал вместе и обнимаются.

"Киевское метро во время сегодняшней ракетной атаки. Нам больше не страшно. Ни взрослым, ни детям. Мы знаем, что делать, мы не паникуем, мы делали это сотни раз за прошедшие год и три месяца", – говорится в сообщении Либеровых.

Они добавили, что пока по вражеским целям безупречно отрабатывает украинское ПВО, дети продолжают учиться, взрослые – работать.

"Даже самым маленьким уже не страшно", – отметили фотографы под своими снимками.

Ракетная атака по Киеву 29 мая

В Киеве и области утром 29 мая раздалась серия взрывов и сообщалось о работе ПВО. Позже стало известно, что российские войска запустили по Киеву и области 11 ракет — баллистических и крылатых "Искандеров". Силы ПВО сбили все воздушные цели, однако обломки вражеских ракет упали в четырех районах столицы, нанеся повреждения и ранив человека.

Что касается Киевской области, то там обломки упали во дворах частных домов.

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Дата публикации
Просмотры
2743
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