"Даже маленьким уже не страшно": появились фото из метро Киева во время ракетной атаки

Либеровы отметили – пока по вражеским целям работает ПВО, дети продолжают учиться, а взрослые – работать.
Украинцев, которые в Киеве прятались в метро во время российской атаки, сняли на фото известные фотографы Константин и Влада Либеровы.
Серию фото из киевского метро авторы опубликовали в Instagram.
Так, на фото зафиксировано, как во время утренних ракетных обстрелов столицы вражескую атаку в метро пережидают и взрослые, и дети. В частности, среди них много школьников: некоторые играют в карты, а кто-то стал вместе и обнимаются.
"Киевское метро во время сегодняшней ракетной атаки. Нам больше не страшно. Ни взрослым, ни детям. Мы знаем, что делать, мы не паникуем, мы делали это сотни раз за прошедшие год и три месяца", – говорится в сообщении Либеровых.
Они добавили, что пока по вражеским целям безупречно отрабатывает украинское ПВО, дети продолжают учиться, взрослые – работать.
"Даже самым маленьким уже не страшно", – отметили фотографы под своими снимками.
Ракетная атака по Киеву 29 мая
В Киеве и области утром 29 мая раздалась серия взрывов и сообщалось о работе ПВО. Позже стало известно, что российские войска запустили по Киеву и области 11 ракет — баллистических и крылатых "Искандеров". Силы ПВО сбили все воздушные цели, однако обломки вражеских ракет упали в четырех районах столицы, нанеся повреждения и ранив человека.
Что касается Киевской области, то там обломки упали во дворах частных домов.
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