"Даже маленьким уже не страшно": появились фото из метро Киева во время ракетной атаки

Либеровы отметили – пока по вражеским целям работает ПВО, дети продолжают учиться, а взрослые – работать.

Украинцев, которые в Киеве прятались в метро во время российской атаки, сняли на фото известные фотографы Константин и Влада Либеровы.

Серию фото из киевского метро авторы опубликовали в Instagram.

Так, на фото зафиксировано, как во время утренних ракетных обстрелов столицы вражескую атаку в метро пережидают и взрослые, и дети. В частности, среди них много школьников: некоторые играют в карты, а кто-то стал вместе и обнимаются.

Также читайте Момент падения обломка российской ракеты в Киеве сняли на видео: железка чуть не попала в маршрутку

"Киевское метро во время сегодняшней ракетной атаки. Нам больше не страшно. Ни взрослым, ни детям. Мы знаем, что делать, мы не паникуем, мы делали это сотни раз за прошедшие год и три месяца", – говорится в сообщении Либеровых.

Они добавили, что пока по вражеским целям безупречно отрабатывает украинское ПВО, дети продолжают учиться, взрослые – работать.

"Даже самым маленьким уже не страшно", – отметили фотографы под своими снимками.

Ракетная атака по Киеву 29 мая

В Киеве и области утром 29 мая раздалась серия взрывов и сообщалось о работе ПВО. Позже стало известно, что российские войска запустили по Киеву и области 11 ракет — баллистических и крылатых "Искандеров". Силы ПВО сбили все воздушные цели, однако обломки вражеских ракет упали в четырех районах столицы, нанеся повреждения и ранив человека.

Что касается Киевской области, то там обломки упали во дворах частных домов.

ИГНАТ: Взрывы в Киеве, какими ракетами Россия атаковала столицу и есть ли прилеты

Читайте также: