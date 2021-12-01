Даже без разблокировки смартфона: в Киеве появится возможность по-новому оплачивать проезд в транспорте

В Киеве в наземном транспорте можно будет оплатить проезд банковской картой.
В Киеве в начале 2022 года появится возможность оплаты банковской картой в маршрутках, троллейбусах и трамваях.
Об этом заявил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и замглавы КГГА Петр Оленич в интервью Mind.ua.
Он обьяснил, что подлинность банковской карты проверяется в течение 3-4 секунд, транспортной – 0,3 секунды. А во время большого пассажиропотока даже эти 3,7 секунды могут привести к очереди.
" В I квартале 2022 года хотим запустить цифровую карту и возможность оплаты банковской в наземном транспорте. Сейчас дорабатываем функционал, чтобы была возможность даже без разблокировки смартфона оплатить проезд", — сказал Петр Оленич.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года проезд в транспорте Киева должен был подорожать в два с половиной раза.
Но мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что тарифы на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона не будут повышать.
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