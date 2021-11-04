"Дай ему по голове": наместник Лавры "натравил" своих подчиненных на снимавшего пожар журналиста

Когда журналист попросил отдать его имущество, скандальный наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) отдал приказ своему подчиненному "ничего не отдавать".
В четверг, 4 ноября, во время пожара в Киево-Печерской лавре на снимавшего инцидент журналиста "Магнолия-ТВ" напали и отобрали телефон.
Видео телекомпания "Магнолия-ТВ" опубликовала в Facebook.
Один из мужчин в рясе, очевидно монах, отобрал у журналиста телефон. Когда журналист попросил отдать его имущество, стоявший рядом скандальный наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) приказал своему подчиненному "ничего не отдавать".
"Выдали все, а потом отдай", — велел иерарх монаху. "И дай ему по голове", — несколько тише добавил Павел.
Обращаясь к журналисту, настоятель Лавры заявил, что тот не имеет права вести съемку, ведь его "сюда не приглашали". Конфликт длился несколько минут. В конце концов священнослужители пообещали отдать телефон после того, как видеозапись будет стерта.
Митрополит УПЦ (МП) Павел Лебедь возглавляет Лавру более 20 лет. За это время иерарх не раз попадал в громкие скандалы, ссорился с журналистами, нарушал дорожные правила на подаренном "Мерседесе" и даже был депутатом Киевсовета от Партии регионов.
В апреле этого года в разгар пандемии наместник Киево-Печерской Лавры с размахом отпраздновал юбилей.
Напомним:
- В Киеве на территории Киево-Печерской лавры горело здание
- Во время пожара в Лавре пострадали три человека: один выпрыгнул из окна второго этажа
Также сообщалось, как в Ровно из храма насильно изгнали журналистов, снимавших нарушение карантина.