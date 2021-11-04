"Дай ему по голове": наместник Лавры "натравил" своих подчиненных на снимавшего пожар журналиста

"Дай ему по голове": наместник Лавры "натравил" своих подчиненных на снимавшего пожар журналиста

Когда журналист попросил отдать его имущество, скандальный наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) отдал приказ своему подчиненному "ничего не отдавать".

В четверг, 4 ноября, во время пожара в Киево-Печерской лавре на снимавшего инцидент журналиста "Магнолия-ТВ" напали и отобрали телефон.

Видео телекомпания "Магнолия-ТВ" опубликовала в Facebook.

Один из мужчин в рясе, очевидно монах, отобрал у журналиста телефон. Когда журналист попросил отдать его имущество, стоявший рядом скандальный наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) приказал своему подчиненному "ничего не отдавать".

"Выдали все, а потом отдай", — велел иерарх монаху. "И дай ему по голове", — несколько тише добавил Павел.

Обращаясь к журналисту, настоятель Лавры заявил, что тот не имеет права вести съемку, ведь его "сюда не приглашали". Конфликт длился несколько минут. В конце концов священнослужители пообещали отдать телефон после того, как видеозапись будет стерта.

Скандальный наместник Лавры "натравил" своих подчиненных на снимавшего пожар журналиста

Митрополит УПЦ (МП) Павел Лебедь возглавляет Лавру более 20 лет. За это время иерарх не раз попадал в громкие скандалы, ссорился с журналистами, нарушал дорожные правила на подаренном "Мерседесе" и даже был депутатом Киевсовета от Партии регионов.

В апреле этого года в разгар пандемии наместник Киево-Печерской Лавры с размахом отпраздновал юбилей.

Напомним:

Также сообщалось, как в Ровно из храма насильно изгнали журналистов, снимавших нарушение карантина.

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