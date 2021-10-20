"Давай знакомиться, иначе всех взорву": под Киевом мужчина изобрел новый способ ухаживания (фото)

Копы установили личность горе-ухажера и изъяли предметы, которые оказались муляжами гранат.

Под Киевом мужчина изобрел новый способ ухаживания.

Незнакомец навеселе шел мимо детской площадки и, увидев женщину, подошел познакомиться. Далее мужчина достал из кармана предметы, внешне похожи на боевые гранаты, и начал ими щеголять. Когда же женщина отказалась от дальнейшего общения, правонарушитель начал угрожать взорвать все вокруг.

Инцидент произошел 19 октября в городе Мироновка Обуховского района.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

На место происшествия немедленно выехали руководство Мироновского отдела полиции, сотрудники следственно-оперативной группы и группы реагирования патрульной полиции, а также взрывотехники.

Правоохранители установили личность горе-ухажера и изъяли предметы, которые оказались муляжами гранат.

За "шутки" злодею может грозит наказание по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в центре Киева мужчина с пистолетом устроил погром в приемной депутата горсовета.

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