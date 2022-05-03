Давали еду и приютили: в Киевской области разоблачили мужчину и женщину, которые сотрудничали с оккупантами

В с. Бабинцы Бучанского района Киевской области разоблачили мужчину и женщину, которые сотрудничали с российскими оккупантами.
Колаборанты предоставили россиянам убежище и еду и сообщали о том, какие дома можно ограбить.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
Следствие установило, что предатели добровольно предоставили оккупантам жилье, еду и информацию о путях передвижения и жилья других местных жителей, которых можно ограбить.
Изменникам сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4, 7 ст. 111-1 УК Украины). Их уже заключили под стражу.
Напомним, Офис генерального прокурора Украины активно работает по выявлению государственных изменников. Так, сообщено о подозрении трем лицам в госизмене, еще трое привлечены к ответственности за мародерство.
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