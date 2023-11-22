Давали 30% шансов на выздоровление: в каком состоянии краснокнижная рысь, спасенная от продажи в Киевской области

Краснокнижная рысь, которую спасли от попытки нелегальной продажи, была в тяжелом состоянии. Однако благодаря заботе неравнодушных и надлежащему лечению животное почти восстановилось.

Об этом сообщили в общественной организации защиты прав животных в Украине URSA.

История спасенной черты

Как известно, краснокнижную рысь спасли от нелегальной продажи через платформу OLX. Операции по изъятию животного провели зоозащитники в сотрудничестве с правоохранителями.

Специалисты установили, что животное относится к краснокнижной евразийской черте Lynx lynx, а изъятие из дикой природы, ввоз, содержание и разведение этого вида животных строго запрещено законом.

После содержания злоумышленниками в ненадлежащих условиях рысь находилась в ужасном состоянии. Медики диагностировали у нее анорексию, токсокароз, интоксикацию паразитами со рвотой и диареей. Впереди ждало длительное лечение.

"Ветеринары давали ей 30% шансов на выздоровление и не были уверены, что малыши встанут на кавычки. Однако эта сильная девочка, которую, кстати, назвали Урсой, благодаря надлежащему лечению и бережному уходу восстановилась!", – отмечается в сообщении.

К счастью, сейчас животное чувствует себя хорошо, оно растет и набирается сил. Сначала Урса находилась в изоляторе, но теперь ее перевезли в большой и теплый вольер, где она продолжает свой путь реабилитации.

Спасенная от продажи краснокнижная рысь Урса/Фото URSA

"Место пребывания рыси, как и имена заботящихся о ней людей, являются тайной следствия и не разглашается из соображений безопасности. Как только правоохранительные органы позволят, мы расскажем больше деталей! А пока радуемся восстановлению девочки", — подытожили в организации.

Ранее стало известно, что пострадавшая во время ракетных обстрелов Киевщины тигрица начала подниматься на лапы.

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