Данилов заявил о контрнаступлении ВСУ в Киевской области

Он также сообщил о стабилизации ситуации благодаря украинским военным.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военные начали переходить в контрнаступление на некоторых направлениях, в частности, удалось освободить некоторые населенные пункты в Киевской области.

Об этом Данилов сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

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"Вы знаете, ситуация благодаря нашим военным стабилизировалась. На сегодняшний день в некоторых направлениях мы переходим в контрнаступление. При чем это контрнаступление абсолютно продуктивно. Мы уничтожаем и есть на сегодняшний день освобожденные населенные пункты на территории Киевской области. Есть на сегодня четкое понимание, что происходит в Харьковской области", – рассказал секретарь СНБО.

Напомним, 25 марта чиновник из обороны США сообщил американским СМИ, что российские войска вокруг Киева сейчас находятся на оборонных позициях и перестали проявлять "любой интерес к наземным перемещениям" в столицу, хотя воздушные атаки и дальние удары все еще продолжаются.